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    Андрэ Уорд об остановке боя с Ковалевым: «Это не моя вина и не моя проблема, я сделал свою работу»

    Теги Сергей Ковалев Андрэ Уорд

    Чемпион WBA/IBF/WBO в полутяжелом Андрэ Уорд обсудил спорную остановку своего поединка против Сергея Ковалева.

    «Все началось после моего попадания [в голову Ковалева] справа. Это невозможно отрицать. Он был потерян. Я доказал, что могу причинить урон более крупному оппоненту.

    Кто-то говорит, что бой был остановлен слишком рано. Это не моя вина. Я делал то, что был должен делать. Он был в неважном положении, и, возможно, рефери мог позволить бою продолжаться чуть дольше. Но это не моя вина и не моя проблема. Я сделал свою работу», – сказал Уорд.

    Ковалев vs Уорд. Бой, который хочется забыть

    Опрос

    Уорд справедливо победил Ковалева?

    22521 голос 85
    • Да, все по делу
      41%
    • Нет, он победил после запрещенных ударов
      59%

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