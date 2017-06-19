Андрэ Уорд об остановке боя с Ковалевым: «Это не моя вина и не моя проблема, я сделал свою работу»

Чемпион WBA/IBF/WBO в полутяжелом Андрэ Уорд обсудил спорную остановку своего поединка против Сергея Ковалева.

«Все началось после моего попадания [в голову Ковалева] справа. Это невозможно отрицать. Он был потерян. Я доказал, что могу причинить урон более крупному оппоненту.

Кто-то говорит, что бой был остановлен слишком рано. Это не моя вина. Я делал то, что был должен делать. Он был в неважном положении, и, возможно, рефери мог позволить бою продолжаться чуть дольше. Но это не моя вина и не моя проблема. Я сделал свою работу», – сказал Уорд.

Ковалев vs Уорд. Бой, который хочется забыть