Бывший боец UFC Тим Хейг умер после поражения нокаутом в боксерском бою

Экс-боец UFC в тяжелом весе Тим Хейг скончался после поражения нокаутом, полученном в боксерском поединке. Хейгу было 34 года. Он работал учителем в начальной школе.

16 июня Хейг (1 победа и 2 поражения в боксе) встретился на ринге Адамом Брайдвудом (8 побед (7 нокаутом), 1 поражение) в Эдмонтоне (Альберта, Канада).

За несколько дней до боя Адам оказался без оппонента и Хейг согласился выйти на замену. Брайдвуд 3 раза отправлял Хейга в нокдаун в первом раунде их поединка. Во втором раунде Тим четвертый раз оказался на полу, а через несколько секунд был нокаутирован и потерял сознание. После Хейг был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг и умер через 2 дня. Комиссия Эдмонтона по боевым видам спорта расследует инцидент.

Послужной список Хейга в ММА – 21 победа и 13 поражений. Тим проиграл 4 из последних 5 боев. Все эти 4 поражения – нокаутом. Также Хейг проиграл нокаутом боксерский поединок в декабре прошлого года. Совсем недавно, в апреле, Хейг проиграл за 40 секунд некий поединок по правилам супер-бокса (бокс, но в легких ММА-перчатках, сообщает bloodyelbow.com) Джареду Килкенни. Бой не вошел ни в один из его послужных списков.

В рамках UFC Хейг провел 5 боев (1 победа и 4 поражения). Тим выигрывал у Пата Барри и проигрывал Мэтту Митриону.