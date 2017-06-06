Боец Машина Войны приговорен к пожизненному заключению за избиение порнозвезды

Боец ММА Машина Войны (ранее известный как Джонатан Коппенхэйвер) приговорен к пожизненному заключению за похищение, избиение и попытку изнасилования своей бывшей подруги, порнозвезды Кристи Мак, и за избиение ее друга Кори Томаса. Боец был признан виновным по 29 из 34 предъявленных ему обвинений.

Коппенхэйвер сможет подать запрос на условно-досрочное освобождение только через 36 лет, когда ему будет 71 год.

Отношения Коппенхэйвера с Кристи Мак были постоянным предметом внимания поклонников порно и ММА. В августе 2014 Машина Войны неожиданно ворвался к бывшей подруге домой и, застав Кристи с другим мужчиной, в гневе сильно избил обоих. У Мак было 18 переломов лицевых костей, сломаны нос и ребро, выбито несколько зубов, разорвана печень, а бедро ушиблено так сильно, что она не могла ходить несколько недель. Машина нанес ей несколько порезов ножом, отрезал волосы и, по словам Мак, пытался ее изнасиловать, но «переволновался и не смог». Коппенхэйвер пустился в бега, но через неделю был пойман и помещен в тюрьму.

После ареста Коппенхэйвер пытался покончить с собой, а позже объявил о том, что рад всему с ним произошедшему, так как сумел обрести веру в Бога.

Адвокат бойца Джей Лидерман заявил, что они будут подавать апелляцию на решение суда в Верховный суд штата Невада.

Коппенхэйвер выступал в UFC и Bellator, выиграв в ММА 14 боев (8 нокаутом, 6 приемами) и проиграв 5.