Алоян до Нового года подаст апелляцию на лишение его серебряной медали Рио-2016

Российский боксер Михаил Алоян до Нового года подаст апелляцию на лишение его серебряной медали Олимпийских игр 2016 года. Об этом сообщил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.

«Апелляция будет подана на этой неделе. Миша неделю тренировался в Чехове, он находится в хорошей форме, сейчас вернулся в Новосибирск. В январе он уже приступит к целенаправленной подготовке», – сказал Кравцов.

Напомним, ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне лишил Алояна серебряной медали Олимпийских игр 2016 года за употребление допинга.