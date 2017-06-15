Непобежденный российский боец ММА, экс-чемпион Bellator Виталий Минаков поделился мнением о бое между экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором МакГрегором, который состоится 26 августа.

«Интересно, что будет происходить до начала поединка. Сам бой не несет в себе какой-то интриги. Мы знаем, насколько Макгрегор харизматичный боец. То же самое касается и Мэйвезера. Это будет настоящее шоу. Они многое друг другу скажут до начала боя.

Что касается самого поединка, то здесь все ясно – бой закончится тогда, когда этого захочет Мэйвезер. Встреча пройдет по правилам бокса, и все прекрасно помнят, кто такой Флойд Мэйвезер. С другой стороны, речь идет о контактном виде спорта и лаки-панч еще никто не отменял. От этого никто не застрахован», – сказал Минаков.