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    Виталий Минаков: «Может ли МакГрегор победить Мэйвезера? Лаки-панч еще никто не отменял»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Виталий Минаков Конор МакГрегор

    Непобежденный российский боец ММА, экс-чемпион Bellator Виталий Минаков поделился мнением о бое между экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором МакГрегором, который состоится 26 августа.

    «Интересно, что будет происходить до начала поединка. Сам бой не несет в себе какой-то интриги. Мы знаем, насколько Макгрегор харизматичный боец. То же самое касается и Мэйвезера. Это будет настоящее шоу. Они многое друг другу скажут до начала боя. 

    Что касается самого поединка, то здесь все ясно – бой закончится тогда, когда этого захочет Мэйвезер. Встреча пройдет по правилам бокса, и все прекрасно помнят, кто такой Флойд Мэйвезер. С другой стороны, речь идет о контактном виде спорта и лаки-панч еще никто не отменял. От этого никто не застрахован», – сказал Минаков.

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