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    Бой между Мэйвезером и МакГрегором пройдет по правилам бокса в первом среднем весе

    Теги Флойд Мэйвезер-младший первый средний вес UFC Дэйна Уайт Конор МакГрегор

    Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что бой между чемпионом UFC Конором МакГрегором и экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мэйвезером пройдет 26 августа.

    Он также рассказал, что это будет 12-раундовый нетитульный поединок по правилам бокса в рамках первого среднего веса – до 69,85 кг/154 фунта. Бойцы будут использовать 10 унцовые перчатки.

    Бой примет T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Телеканал Showtime покажет поединок по системе платных трансляций pay-per-view.

     

     

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