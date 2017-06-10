Поветкин и Руденко сдадут допинг-тесты после боя

Российский тяжеловес Александр Поветкин и его противник украинец Андрей Руденко сдадут допинг-тесты после боя.

«Мы будем проходить допинг-тест после боя в соответствии с правилами одной из ведущих боксерских версий», – сообщил представитель Руденко Владислав Елисеев. Название федерации пока не сообщается.

Поединок между Поветкиным и Руденко пройдет 1 июля в Москве.

Ранее глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский выступал за взятие допинг-тестов перед боем. Данное решение стало причиной отмены реванша Дениса Лебедева против Гильермо Джонса в 2014 году – о провале панамским боксером допинг-теста стало известно за несколько часов до боя.