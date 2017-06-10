Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Поветкин и Руденко сдадут допинг-тесты после боя

    Теги Александр Поветкин Андрей Рябинский Андрей Руденко

    Российский тяжеловес Александр Поветкин и его противник украинец Андрей Руденко сдадут допинг-тесты после боя.

    «Мы будем проходить допинг-тест после боя в соответствии с правилами одной из ведущих боксерских версий», – сообщил представитель Руденко Владислав Елисеев. Название федерации пока не сообщается.

    Поединок между Поветкиным и Руденко пройдет 1 июля в Москве.

    Ранее глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский выступал за взятие допинг-тестов перед боем. Данное решение стало причиной отмены реванша Дениса Лебедева против Гильермо Джонса в 2014 году – о провале панамским боксером допинг-теста стало известно за несколько часов до боя. 

     

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться