Андрей Рябинский, промоутер Александра Поветкина, считает, что исключение из рейтингов ведущих боксерских федераций вряд ли серьезно отразится на карьере боксера.

— Кроме WBC и IBF, есть и другие боксерские ассоциации. При этом бессрочно Александра Поветкина никто не дисквалифицировал. По факту это отстранение до окончания судебного разбирательства. Думаю, процесс займет не более года.

Что же касается дисквалификации IBF, то она никак не связана с решением WBC — это отдельная ассоциация со своими правилами. Саша продолжит боксировать, будет выступать.

На данный момент я беру паузу до лета, а ближе к этому времени мы будем работать над организацией новых мероприятий, в том числе и с участием Поветкина, – сказал Рябинский.