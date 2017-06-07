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    Андрэ Уорд: «Ковалеву нужно будет истечь кровью, чтобы меня нокаутировать»

    Теги Сергей Ковалев Андрэ Уорд

    Андрэ Уорда не пугают обещания Сергея Ковалева победить в реванше брутальным нокаутом.

    «Давай, разозлись. Разозлись, как можно сильнее. Потому что от раунда к раунду тебе будет только хуже. Я вообще не обращаю внимание на его гнев. Он начнет делать ошибки и попадать в ловушки.

    [Ковалев меня нокаутирует?] Этого не произойдет. Ему нужно будет истечь кровью, чтобы это сделать. Ты говоришь о том, чтобы забрать меня у моей семьи, лишить их кормильца – этого не произойдет, бро», – сказал Уорд.

    Поединок Ковалев – Уорд состоится 17 июня в Лас Вегасе.

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