Российский боксер Сергей Ковалев отказывается признавать американца чемпионом.

«Я хочу уничтожить этого парня. Для меня он не чемпион, он фальшивый чемпион. Сейчас он живет с этим статусом, но он фальшивый чемпион. Он верит в свою победу надо мной и сейчас пытается убедить людей в этой победе. Я не люблю этого парня и хочу наказать его за то, что он задирает свой нос. Он знает, что он проиграл», – сказал Ковалев.

Напомним, осенью прошлого года Уорд победил единогласным решением судей и стал обладателем его титулов. 17 июня боксеры проведут реванш.

Ковалев проиграл Уорду

Чего не хватило Ковалеву