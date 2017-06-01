Сергей Ковалев: «Уорд – фальшивый чемпион. Хочу уничтожить его»
Российский боксер Сергей Ковалев отказывается признавать американца Андрэ Уорда чемпионом.
«Я хочу уничтожить этого парня. Для меня он не чемпион, он фальшивый чемпион. Сейчас он живет с этим статусом, но он фальшивый чемпион. Он верит в свою победу надо мной и сейчас пытается убедить людей в этой победе. Я не люблю этого парня и хочу наказать его за то, что он задирает свой нос. Он знает, что он проиграл», – сказал Ковалев.
Напомним, осенью прошлого года Уорд победил Ковалева единогласным решением судей и стал обладателем его титулов. 17 июня боксеры проведут реванш.
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