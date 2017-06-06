Промоутер Сергея Ковалева, Кэти Дува, выразила уверенность в победе своего боксера в реванше с Андрэ Уордом.

«Команда Уорда хотела подкупить тренера Джона Дэвида Джексона и предложила очень много денег, видимо, они нервничают. Но Джон остался верен Ковалеву.

Я была у Сергея в тренировочном лагере в Окснарде, он отлично себя чувствует. Думаю, в этот раз он изобьет Уорда, потому что Андре серьезно его разозлил. Весь гнев Сергея обрушится на Уорда 17 июня», – сказала Дува.

Сторона Уорда, напротив, утверждала, что это Джон Дэвид Джексон первым обратился к ним, предлагая свои услуги при подготовке к реваншу против Ковалева.