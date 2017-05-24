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    Дэйна Уайт: «Заработав 75 млн за бой с Мэйвезером, захочет ли МакГрегор драться в UFC за 10 млн?»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Дэйна Уайт Конор МакГрегор

    Президент UFC Дэйна Уайт в своем интервью известному рэперу Снупу Доггу поделился своими мыслями о возможном бое Конора МакГрегора против Флойда Мэйвезера.

    «Конор может заработать за бой с Флойдом 75 миллионов долларов, но захочет ли он после этого вернуться в UFC, чтобы драться за 10 миллионов? После такого [поединка с Мэйвезером], он может не захотеть больше проводить бои. У тебя может уже не быть необходимого голода для боев с 75 миллионами на банковском счете. Но сейчас он голоден до боя с Мэйвезером. И очень сильно хочет доказать, что люди неправы.

    Имеет ли этот бой смысл для моего бизнеса? Нет. Но я вам кое-что обещаю. Конор МакГрегор по нему попадет. Представляете, что будет, если Конор нокаутирует Мэйвезера? Ох, блин!»

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