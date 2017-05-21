Боец Хирамагомедов сломал челюсть вице-президенту Союза ММА России

Вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин экстренно госпитализирован в Москве после конфликта с бойцом Гаджимурадом Хирамагомедовым, сообщает ТАСС со ссылкой на жену Габдуллина Дарью Иванову.

Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, проиграл в Астане Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights. Между недовольным судейским решением Хирамагомедовым и Габдуллиным произошел конфликт, в ходе которого вице-президент Союза ММА России получил травмы.

Как сообщает глава бойцовского клуба «Крепость» Магомед Кадиев, на Хирамагомедова в Астане было заведено административное дело.

«Состояние сейчас тяжелое, Радмир прилетел в Москву. После перелета стало хуже, у него двойной перелом челюсти и сотрясение мозга. Сегодня его экстренно госпитализируют», – сказала жена Габдуллина.

Хирамагомедов – двукратный чемпион мира по ММА среди любителей, двукратный чемпион России и обладатель Суперкубка России. Профессиональный рекорд Хирамагомедова: пять побед и два поражения.