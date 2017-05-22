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    Флойд Мэйвезер: «Даже в 40 лет я легко побил бы Головкина»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Геннадий Головкин

    Флойд Мэйвезер сделал несколько интересных заявлений на пресс-конференции в Англии после победы боксера Джервонты Дэвиса, промоутером которого Флойд является.

    «Я видел бой Келла Брука с Головкиным. И вы, ребята, были без ума от Головкина, говоря: «Он такой невероятный боец». Он не плох, но вовсе не особенный. Я имею в виду, что даже в 40 лет это был бы легкий поединок, хотя я и не собираюсь с ним драться», – заявил Мэйвезер.

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