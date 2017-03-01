Чемпион WBC/WBA/IBF в среднем весе Геннадий Головкин по-прежнему мечтает провести бой против Флойда Мэйвезера и ради этого готов спуститься на весовую категорию ниже.

«Я не сильно больше Мэйвезера. За месяц до боя мой вес, после того как я попью воды, – 165 фунтов [74,8 кг]. Вчера после спарринга я весил 164. Специально ради боя с Флойдом я могу согнаться до 154 [69,85 – лимит первого среднего веса, где Мэйвезер был чемпионом мира] или 160 [72,5], если он захочет. Это бой мечты», – сказал Головкин.

Ранее Головкин не соглашался сгонять вес до 155 фунтов ради поединка против Сауля «Канело» Альвареса.

«Между Канело и Флойдом большая разница. Флойд – лучший боксер вне зависимости от веса. А Альварес не сделал ничего. Мы общались в прошлом году, и я сказал ему: «Я хочу этот бой. Мне он нужен», – заявил Головкин.

Геннадий остается открытым идее перейти в другой вес ради по-настоящему большого боя.

«Первый средний вес [69,85 кг] – очень хорошая категория для меня. А если в суперсреднем [76,2 кг] или полутяжелом весах [79,38 кг] появится возможность провести денежный бой или драться за титул, я поднимусь и туда», – отметил Головкин.

Свой следующий бой Головкин проведет против Даниэля Джейкобса 18 марта в Нью-Йорке.