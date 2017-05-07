Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что проведение поединка Головкин – Альварес 16 сентября спутало планы на бой Конора МакГрегора против Флойда Мэйвезера.

«Из-за боя Канело против Головкина мы только что потеряли дату, которую планировали для себя. Но это хороший бой. Я приду его посмотреть. Канело сегодня выглядел отлично, просто превосходно. А бои Головкина всегда весело смотреть. Головкин – именно тот, кто нужен боксу. Как, впрочем, и Канело. Это будет крутой бой.

Кто выиграет? Фанаты бокса! Реально крутой бой, очень интересный», – сказал Уайт.