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    Дэйна Уайт: «Бой Головкин – Альварес назначен на дату, когда мы планировали провести поединок МакГрегор – Мэйвезер»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Геннадий Головкин Дэйна Уайт Сауль Альварес Конор МакГрегор

    Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что проведение поединка Головкин – Альварес 16 сентября спутало планы на бой Конора МакГрегора против Флойда Мэйвезера.

    «Из-за боя Канело против Головкина мы только что потеряли дату, которую планировали для себя. Но это хороший бой. Я приду его посмотреть. Канело сегодня выглядел отлично, просто превосходно. А бои Головкина всегда весело смотреть. Головкин – именно тот, кто нужен боксу. Как, впрочем, и Канело. Это будет крутой бой.

    Кто выиграет? Фанаты бокса! Реально крутой бой, очень интересный», – сказал Уайт.

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