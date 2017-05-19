Конор МакГрегор подал заявку на получение боксерской лицензии в Неваде

Чемпион UFC Конор МакГрегор подал заявку на получение боксерской лицензии в Атлетическую комиссию штата Невада (США).

Представитель комиссии сообщил, что «в настоящее время они ожидают остальной требуемой документации». Потенциальный боксер должен заплатить сбор в размере 50 долларов США, представить фотографии и основную биографическую информацию. Макгрегор должен будет представить результат осмотра офтальмологом, анализы крови и МРТ. Процесс получения боксерской лицензии практически такой же, как и лицензии бойца MMA.

Ранее МакГрегор получил боксерскую лицензию в Калифорнии. Камнем преткновения между МакГрегором и Атлетической комиссией Невады был штраф в размере 150 000 за эпизод с бросанием бутылок на пресс-конференции перед поединком с Нэйтом Диасом.

Если точнее, сумма штрафа составила 75 тысяч и предполагалось, что боец примет участие в общественных работах, которые комиссия оценила в дополнительные 75 тысяч.

МакГрегор заявил, что не будет платить такой штраф и, в итоге, сдержал слово, подав апелляцию, которая была удовлетворена. Комиссия смягчила наказание и Конор остался должен комиссии 25 тысяч долларов и 25 часов общественных работ.

Потенциальный оппонент МакГрегора Флойд Мэйвезер, начиная с 2006 года, выступал только в Лас-Вегасе (Невада, США).