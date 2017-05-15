Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что он и чемпион организации в легком весе пришли к соглашению по условиям проведения боя против .

«Мы с Конором здесь не для переговоров, а для того, чтобы заключить сделку, – сообщил Уайт. – Я хотел бы сделать это в воскресенье и начать переговоры с командой Мэйвезера. Мы с Конором уже пришли к соглашению. Но когда в дело вступает куча юристов, могут начаться всякие глупости.

Как только все будет сделано, мы приступим к работе. Я начну переговоры с Элом Хэймоном. Мы будем встречаться в Лас-Вегаге или в Лос-Анджелесе. Если получится – хорошо, если нет – я буду заниматься другими делами. Этот бой либо состоится в этом году, либо не состоится никогда. Это та не история, на которую я хочу тратить кучу времени или посвящать ей следующие три месяца моей жизни. Конор хочет провести два боя в этом году и он думает также, как и я. Если все срастется, МакГрегор хочет, чтобы один из этих боев был против Флойда».