Президент UFC Дэйна Уайт установил для себя дедлайны по переговорам о бое Конора МакГрегора против Флойда Мэйвезера. По его словам, получится ли у договориться со стороной МакГрегора, будет известно уже в это воскресенье.

«Я хочу договориться с Конором в это воскресенье и затем приступить к переговорам с Мэйвезером. Если мы уложимся в этот временной отрезок, то сможем сделать этот бой возможным. Нужно общаться. Гарантий, что мы сможем это сделать, нет.

Я думаю, что шансы на то, чтобы договориться с МакГрегором, хороши. Надеюсь, что уже в понедельник я смогу провести переговоры с командой Мэйвезера. Я не могу себе позволить увязнуть с этим делом. Я должен управлять своим бизнесом и заниматься другими вещами, которые сейчас происходят.

Мы слишком долго раскачивались и отличный бой Головкина против Альвареса занял нашу дату – [16 сентября]. Жизнь идет своим чередом, никто никого не обязан ждать. Это вина нашей стороны, не Мэйвезера. Мы, я и Конор, не договорились вовремя и прошляпили дату».