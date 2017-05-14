Аманда Нуньес ударила Валентину Шевченко на дуэли взглядов

Дуэль взглядов после официального объявления боя чемпионки UFC в легчайшем весе Аманды Нуньес против Валентины Шевченко не обошлась без неожиданного инцидента. Бойцы приблизили кулаки к лицам друг друга, после чего чемпионка нанесла Валентине не сильный удар в подбородок с короткой дистанции.

Amanda Nunes vs. Valentina Shevchenko 2 official for UFC 213 July 8, in Las Vegas. Публикация от Die With Memories Not Dreams (@thefightgamemma) Май 13 2017 в 6:59 PDT

«Она первая до меня дотронулась, – заявила Нуньес. – Она не должна было этого делать. Вы могли это не заметить из-за моей спины, но это она первая дотронулась до меня, и поэтому я так отреагировала».

«Она боится этого боя, – ответила Шевченко. – Поэтому она и ведет себя как сумасшедшая. Как я и говорила раньше, она чувствует, этот пояс будет у нее не больше двух месяцев».

Поединок состоится 8 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (Невада, США) в рамках турнира UFC 213.