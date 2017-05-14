Аманда Нуньес ударила Валентину Шевченко на дуэли взглядов
Дуэль взглядов после официального объявления боя чемпионки UFC в легчайшем весе Аманды Нуньес против Валентины Шевченко не обошлась без неожиданного инцидента. Бойцы приблизили кулаки к лицам друг друга, после чего чемпионка нанесла Валентине не сильный удар в подбородок с короткой дистанции.
«Она первая до меня дотронулась, – заявила Нуньес. – Она не должна было этого делать. Вы могли это не заметить из-за моей спины, но это она первая дотронулась до меня, и поэтому я так отреагировала».
«Она боится этого боя, – ответила Шевченко. – Поэтому она и ведет себя как сумасшедшая. Как я и говорила раньше, она чувствует, этот пояс будет у нее не больше двух месяцев».
Поединок состоится 8 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (Невада, США) в рамках турнира UFC 213.
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