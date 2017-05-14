Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Аманда Нуньес ударила Валентину Шевченко на дуэли взглядов

    Теги UFC Аманда Нуньес Валентина Шевченко

    Дуэль взглядов после официального объявления боя чемпионки UFC в легчайшем весе Аманды Нуньес против Валентины Шевченко не обошлась без неожиданного инцидента. Бойцы приблизили кулаки к лицам друг друга, после чего чемпионка нанесла Валентине не сильный удар в подбородок с короткой дистанции.

     

    Amanda Nunes vs. Valentina Shevchenko 2 official for UFC 213 July 8, in Las Vegas.

    Публикация от Die With Memories Not Dreams (@thefightgamemma)

    «Она первая до меня дотронулась, – заявила Нуньес. – Она не должна было этого делать. Вы могли это не заметить из-за моей спины, но это она первая дотронулась до меня, и поэтому я так отреагировала».

    «Она боится этого боя, – ответила Шевченко. – Поэтому она и ведет себя как сумасшедшая. Как я и говорила раньше, она чувствует, этот пояс будет у нее не больше двух месяцев».

    Поединок состоится 8 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (Невада, США) в рамках турнира UFC 213.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться