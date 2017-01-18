Аманда Нуньес, 30 декабря за 48 секунд победившая Ронду Раузи, защитив титул UFC в легчайшем весе, хочет стать первой чемпионкой UFC в двух весовых категориях.

«Я готова к чемпионскому бою в новой категории до 145 фунтов. Это вызов для меня, но я чувствую, что готова к нему.

Думаю, что победив Ронду за 48 секунд, я доказала, что более доминирующего бойца в женских ММА сейчас нет.

МакГрегор? Я готова повторить его достижение и стать чемпионкой сразу в двух весовых категориях. Уверена, что смогу стать даже круче него. Дайте мне только возможность реализовать свой огромный потенциал», – сказала Нуньес.