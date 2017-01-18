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    Аманда Нуньес: «Я буду круче МакГрегора»

    Теги UFC Конор МакГрегор Аманда Нуньес

    Аманда Нуньес, 30 декабря за 48 секунд победившая Ронду Раузи, защитив титул UFC в легчайшем весе, хочет стать первой чемпионкой UFC в двух весовых категориях.

    «Я готова к чемпионскому бою в новой категории до 145 фунтов. Это вызов для меня, но я чувствую, что готова к нему. 

    Думаю, что победив Ронду за 48 секунд, я доказала, что более доминирующего бойца в женских ММА сейчас нет. 

    МакГрегор? Я готова повторить его достижение и стать чемпионкой сразу в двух весовых категориях. Уверена, что смогу стать даже круче него. Дайте мне только возможность реализовать свой огромный потенциал», – сказала Нуньес.

     

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