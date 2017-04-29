Глава спортивного отдела Showtime: «Если бой МакГрегора и Мэйвезера не состоится в этом году, то не состоится никогда»

Глава спортивного отдела телеканала Showtime Стивен Эспиноса считает, что переговоры по проведению боя Флойда Мэйвезера и Конора МакГрегора застопорились и если ситуация не изменится, то поединок уже никогда не состоится.

«Я думаю, что главный вопрос сейчас в том, участвует ли тут UFC? Дэйна Уайт, выступая, видимо, от лица UFC, говорит, что открыт для этого боя. Но разговор – это всего лишь разговор. Я не вижу никакого прогресса ни [между UFC и МакГрегором], ни между сторонами [МакГрегора и Мэйвезера].

Сейчас все сильно застопорилось. Большого прогресса в переговорах не было и, если дело не продвинется, люди могут потерять интерес к этой истории. Если этот бой не состоится в этом году, то он не состоится вообще. Флойд без боев уже полтора года, а в сентябре будет ровно два года с того момента, как он выходил на ринг. Пока он все еще в отличной форме, но после определенного момента он уже этого не захочет.

Думаю, что боссы UFC опасаются и того, что Конор больше не будет драться. Вариант, где он заработает 50, 60 или 70 миллионов, а затем уйдет из спорта и останется в Ирландии – недопустимый для их главной звезды».