Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер продолжает нагнетать ситуацию вокруг возможного боя против чемпиона UFC Конора МакГрегора.

«Верю ли я, что бой состоится? Прямо сейчас я не знаю, но мы с моей командой готовы.

Как только они подпишут контракт, я поеду в тренировочный лагерь. Как только мне скажут: «Флойд, он подписал», – я приступлю к подготовке. Начну бегать, рубить деревья и заниматься в боксерском зале.

Все, что я могу сейчас делать – это проявлять терпение. Как я это уже делал раньше. Никто не думал, что бой Мэйвезер – Пакьяо состоится, но я проявил терпение. Поэтому мы должны набраться терпения, запастись временем и просто подождать».

Мэйвезер vs МакГрегор. Онлайн