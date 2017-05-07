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    Флойд Мэйвезер: «Сейчас не знаю, состоится ли бой с МакГрегором. Надо просто подождать»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Конор МакГрегор

    Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер продолжает нагнетать ситуацию вокруг возможного боя против чемпиона UFC Конора МакГрегора.

    «Верю ли я, что бой состоится? Прямо сейчас я не знаю, но мы с моей командой готовы.

    Как только они подпишут контракт, я поеду в тренировочный лагерь. Как только мне скажут: «Флойд, он подписал», – я приступлю к подготовке. Начну бегать, рубить деревья и заниматься в боксерском зале.

    Все, что я могу сейчас делать – это проявлять терпение. Как я это уже делал раньше. Никто не думал, что бой Мэйвезер – Пакьяо состоится, но я проявил терпение. Поэтому мы должны набраться терпения, запастись временем и просто подождать».

    Мэйвезер vs МакГрегор. Онлайн

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