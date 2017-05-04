Боец UFC Нэйт Диас заявил, что не сильно заинтересован в третьем бое против Конора МакГрегора.

«Начнем с того, что я никогда не говорил, что хочу третий бой с Конором МакГрегором. Никогда. Люди хотят этот бой и поэтому говорят, что его хочу я. Я уже надрал задницу Конору. Это он должен хотеть подраться со мной еще раз.

Мне не нужен чертов третий бой. На хрен Конора. Пусть дерется, блин, сам с собой.

Я двукратный чемпион мира, потому что я надрал ему задницу после того, как он победил Жозе Альдо и перед тем, как он дрался с Эдди Альваресом. Он нокаутировал их обоих, и все, кажется, забыли, что произошло.

Он – гребаная сука. Ты гребаная сука, Конор. Тебе надрали задницу, а ты ходишь вокруг, приговаривая: «Я чемпион в двух весах, я преодолел все трудности». Это когда? Когда ты сдох во втором бою? Когда тяжело задышал в третьем раунде?» – заявил Диас.