Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, сколько, по его мнению, Конор МакГрегор и Флойд Мэйвезер должны заработать за бой между собой.

«Думаю, что мы встретимся с командой МакГрегора в ближайшие пару дней. Я затем запрусь на пару дней с командой Мэйвезера и посмотрим, о чем у нас получится договориться, – заявил Уайт. – Все зависит о того, как бой будет продаваться. Если все пойдет так, как я думаю, то Флойд получит чуть больше 100 миллионов долларов, Конор – 75.

Мэйвезер считает себя стороной А в этих переговорах и полагает, что должен получить больше. Мы еще не начинали договариваться с ним. Сперва я хочу пообщаться с МакГрегором. Потому что он – боец на контракте со мной.

Сильно ли важен для меня этот бой? Нет, но Конор очень хочет его провести. А как я говорил много раз, МакГрегор не раз помогал мне, спасая большие бои. Так что я в деле».