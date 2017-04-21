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    Президент UFC: «Флойд может получить чуть больше 100 миллионов долларов за бой с МакГрегором, Конор – 75»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Дэйна Уайт Конор МакГрегор

    Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, сколько, по его мнению, Конор МакГрегор и Флойд Мэйвезер должны заработать за бой между собой.

    «Думаю, что мы встретимся с командой МакГрегора в ближайшие пару дней. Я затем запрусь на пару дней с командой Мэйвезера и посмотрим, о чем у нас получится договориться, – заявил Уайт. – Все зависит о того, как бой будет продаваться. Если все пойдет так, как я думаю, то Флойд получит чуть больше 100 миллионов долларов, Конор – 75.

    Мэйвезер считает себя стороной А в этих переговорах и полагает, что должен получить больше. Мы еще не начинали договариваться с ним. Сперва я хочу пообщаться с МакГрегором. Потому что он – боец на контракте со мной.

    Сильно ли важен для меня этот бой? Нет, но Конор очень хочет его провести. А как я говорил много раз, МакГрегор не раз помогал мне, спасая большие бои. Так что я в деле».  

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