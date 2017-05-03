Бывший чемпион мира по версиям WBA, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе Тайсон Фьюри считает, что легко победит Энтони Джошуа.

«Уверен, что могу победить Джошуа, даже если одна рука у меня будет привязана за спиной.

Мне 28 лет, а не 41, как Кличко. Мы с Джошуа можем провести самый большой бой в мире.

В нашем весе есть только он и я», – сказал Фьюри.