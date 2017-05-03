Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Тайсон Фьюри: «Мне 28, а не 41, как Кличко, побью Джошуа с привязанной рукой за спиной»

    Теги Владимир Кличко Тайсон Фьюри Энтони Джошуа

    Бывший чемпион мира по версиям WBA, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе Тайсон Фьюри считает, что легко победит Энтони Джошуа.

    «Уверен, что могу победить Джошуа, даже если одна рука у меня будет привязана за спиной.

    Мне 28 лет, а не 41, как Кличко. Мы с Джошуа можем провести самый большой бой в мире.

    В нашем весе есть только он и я», – сказал Фьюри.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться