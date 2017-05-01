Энтони Джошуа считает, что Владимиру Кличко не стоит проводить с ним бой-реванш.

«Я думаю, что Владимир захочет провести второй бой, потому что боец последним понимает, когда нужно остановиться. Но у него есть команда, люди вокруг него, которые будут давать ему советы. Его невесте и брату Виталию лучше отговорить его от боя», — сказал Джошуа.

Напомним, 29 апреля в Лондоне Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в одиннадцатом раунде.