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    Энтони Джошуа: «Невеста и брат Владимира Кличко должны отговорить его от реванша»

    Теги Владимир Кличко Энтони Джошуа

    Энтони Джошуа считает, что Владимиру Кличко не стоит проводить с ним бой-реванш.

    «Я думаю, что Владимир захочет провести второй бой, потому что боец последним понимает, когда нужно остановиться. Но у него есть команда, люди вокруг него, которые будут давать ему советы. Его невесте и брату Виталию лучше отговорить его от боя», — сказал Джошуа.

    Напомним, 29 апреля в Лондоне Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в одиннадцатом раунде.

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