Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о возможном реванше с Владимиром Кличко.

«Это был один из лучших боев в супертяжелом весе, который я видел.

Кличко, вероятно, заявит о желании провести реванш. Мы не начнем переговоры с любым другим боксером, пока не узнаем, что решил Владимир.

Если фанаты хотят увидеть реванш, то мы сделаем это. Скорее всего, второй бой пройдет в Кардиффе на «Principality Stadium», если мы остановимся на Великобритании.

В другом случае можем провести шоу в другой стране. Энтони не отказался бы поехать в Германию, но он не будет готов раньше октября», – сказал Хирн.