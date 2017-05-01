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    Промоутер Джошуа: «Реванш с Кличко может пройти не раньше октября»

    Теги Владимир Кличко Энтони Джошуа

    Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о возможном реванше с Владимиром Кличко.

    «Это был один из лучших боев в супертяжелом весе, который я видел.

    Кличко, вероятно, заявит о желании провести реванш. Мы не начнем переговоры с любым другим боксером, пока не узнаем, что решил Владимир.

    Если фанаты хотят увидеть реванш, то мы сделаем это. Скорее всего, второй бой пройдет в Кардиффе на «Principality Stadium», если мы остановимся на Великобритании.

    В другом случае можем провести шоу в другой стране. Энтони не отказался бы поехать в Германию, но он не будет готов раньше октября», – сказал Хирн.

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