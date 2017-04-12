Президент UFC Дэйна Уайт полагает, что экс-чемпионка организации Ронда Раузи уже не вернется в ММА.

«Мы не обсуждали ней возвращение в ММА, – заявил Уайт. – Вообще мы с Рондой общаемся раз в одну-две недели, и она ни разу не заговорила со мной о том, чтобы снова драться. Если заниматься предположениями, то думаю, что она не вернется в бои».

30 декабря 2016 года Раузи разгромно проиграла в первом раунде бразильянке Аманде Нуньес. Пока Ронда не объявляла официально о завершении карьеры.