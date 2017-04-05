Сергей Ковалев: «Уорд, будь готов! Я завершу твою карьеру, ублюдок»
Боксеры Сергей Ковалев и Андрэ Уорд обменялись заявлениями после того, как контракт на реванш был подписан.
«Я сделаю все быстро и красиво. Ты получил то, о чем просил. Теперь увидимся 17 июня. Оставь свои оправдания дома», – заявил Уорд.
«Будь готов, ублюдок! Я завершу твою боксерскую карьеру», – ответил Ковалев.
Оба бойца примут участие в рекламном туре, который начнется 10 апреля. Боксеры посетят Нью-Йорк, Залив Сан-Франциско, Лос-Анджелес.
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