Боксеры Сергей Ковалев и Андрэ Уорд обменялись заявлениями после того, как контракт на реванш был подписан.

«Я сделаю все быстро и красиво. Ты получил то, о чем просил. Теперь увидимся 17 июня. Оставь свои оправдания дома», – заявил Уорд.

«Будь готов, ублюдок! Я завершу твою боксерскую карьеру», – ответил Ковалев.

Оба бойца примут участие в рекламном туре, который начнется 10 апреля. Боксеры посетят Нью-Йорк, Залив Сан-Франциско, Лос-Анджелес.