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    Сергей Ковалев: «Уорд, будь готов! Я завершу твою карьеру, ублюдок»

    Теги Сергей Ковалев Андрэ Уорд

    Боксеры Сергей Ковалев и Андрэ Уорд обменялись заявлениями после того, как контракт на реванш был подписан.

    «Я сделаю все быстро и красиво. Ты получил то, о чем просил. Теперь увидимся 17 июня. Оставь свои оправдания дома», – заявил Уорд.

    «Будь готов, ублюдок! Я завершу твою боксерскую карьеру», – ответил Ковалев.

    Оба бойца примут участие в рекламном туре, который начнется 10 апреля. Боксеры посетят Нью-Йорк, Залив Сан-Франциско, Лос-Анджелес.

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