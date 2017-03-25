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    Сергей Ковалев подписал контракт на реванш с Андре Уордом

    Теги Сергей Ковалев Андрэ Уорд

    Российский боксер Сергей Ковалев подписал контракт на второй бой с американцем Андре Уордом.

    «Несколько дней назад я подписал контракт на второй бой с Уордом, отправил его промоутерам американца. Ждем, когда подпись Уорда тоже появится на этом документе», – написал Ковалев в твиттере.

    Напомним, осенью прошлого года Ковалев уступил Уорду, расставшись с тремя чемпионскими титулами в полутяжелом весе. Контракт на первый бой обязывает Уорда дать Ковалеву реванш.

    Промоутеры боксеров уже не раз заявляли, что начали переговоры об организации второго боя, однако официально пока никаких заявлений о дате и месте его проведения не делали.

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