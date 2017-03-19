Экс-чемпион мира Сергей Ковалев резко высказался о своем противнике Андре Уорде.

«Я уже начал тренировки. Постепенно набираю форму. Думаю, мой следующий бой будет в июне или июле.

Я хочу жестоко побить Уорда. Он просто кусок дерьма для меня, потому что он не мужик. У нас есть контракт на реванш, но он говорит: «Не сейчас, мы чемпионы. Если вы хотите драться, то делайте по новому контракту, на наших условиях».

Хорошо, дайте знать, какие условия. Если я на них не соглашусь, то готов драться по первому контракту. Я готов».

В ноябре прошлого года Уорд нанес Ковалеву первое поражение в карьере. Переговоры о реванше затянулись из-за новых требований, выдвинутых со стороны Андре Уорда.