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    Сергей Ковалев: «Андре Уорд – просто кусок дерьма, потому что он не мужик»

    Теги Сергей Ковалев Андрэ Уорд

    Экс-чемпион мира Сергей Ковалев резко высказался о своем противнике Андре Уорде.

    «Я уже начал тренировки. Постепенно набираю форму. Думаю, мой следующий бой будет в июне или июле.

    Я хочу жестоко побить Уорда. Он просто кусок дерьма для меня, потому что он не мужик. У нас есть контракт на реванш, но он говорит: «Не сейчас, мы чемпионы. Если вы хотите драться, то делайте по новому контракту, на наших условиях».

    Хорошо, дайте знать, какие условия. Если я на них не соглашусь, то готов драться по первому контракту. Я готов».

    В ноябре прошлого года Уорд нанес Ковалеву первое поражение в карьере. Переговоры о реванше затянулись из-за новых требований, выдвинутых со стороны Андре Уорда.

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