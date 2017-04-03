Британский полутяжеловес UFC Джими Манува поделился мыслями о возможном боксерском поединке против экс-чемпиона мира по боксу Дэвида Хэя.

«Это был бы отличный бой. Конор МакГрегор хочет драться с Флойдом Мэйуэзером, так почему бы не поставить меня против Дэвида Хэя? Это известный боксер, просто он проиграл Тони Белью. Я приду в его мир, будем боксировать.

Мы оба известны в Лондоне, так почему бы и нет? Хэй не сунется в ММА, потому что я повалю его и уничтожу. Так что я пойду за его поясом, приду в его мир.

Это большой бой для Лондона, мы продадим все билеты на O2. Можем встретиться и в Вегасе, в андеркарде у МакГрегора. Я слышал, Рой Джонс хочет подраться с Андерсоном Силвой, идея набирает обороты, так давайте устроим это», – сказал Манува.