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    Джими Манува: «Хэй не сунется в ММА, поэтому я готов драться с ним по правилам бокса»

    Теги Дэвид Хэй UFC бокс Джими Манува

    Британский полутяжеловес UFC Джими Манува поделился мыслями о возможном боксерском поединке против экс-чемпиона мира по боксу Дэвида Хэя. 

    «Это был бы отличный бой. Конор МакГрегор хочет драться с Флойдом Мэйуэзером, так почему бы не поставить меня против Дэвида Хэя? Это известный боксер, просто он проиграл Тони Белью. Я приду в его мир, будем боксировать.

    Мы оба известны в Лондоне, так почему бы и нет? Хэй не сунется в ММА, потому что я повалю его и уничтожу. Так что я пойду за его поясом, приду в его мир.

    Это большой бой для Лондона, мы продадим все билеты на O2. Можем встретиться и в Вегасе, в андеркарде у МакГрегора. Я слышал, Рой Джонс хочет подраться с Андерсоном Силвой, идея набирает обороты, так давайте устроим это», – сказал Манува.

     

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