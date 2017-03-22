Выручка от продажи билетов на бой Головкин – Джейкобс составила 3,7 млн долларов

Журналист издания Los Angeles Times Лэнс Пагмайр озвучил предварительные данные о продажах билетов и PPV-трансляций боя Геннадия Головкина против Дэниэла Джейкобса.

«Как сообщает мой источник, предварительные отчеты по PPV боя Головкин — Джейкобс показывают от 130 до 150 тысяч проданных трансляций. Люди из команды Головкина уверенны, что итоговая цифра будет выше 150 тысяч. HBO пока молчит.

Мы знаем, что в Мэдисон-сквер-гарден было продано билетов на сумму 3,7 миллиона долларов. Это превышает продажи билетов на бой против Лемье, составившие 2 миллиона», – написал Пагмайр в своем твиттере.

Первый PPV-бой Головкина на HBO против Давида Лемье собрал 150 тысяч продаж, второй — с Келлом Бруком на британском канале Sky Box Office — 500 тысяч. Для сравнения: количество проданных трансляций поединка Сауля «Канело» Альвареса против Лиама Смита – 300 тысяч, боя Альвареса против Амира Хана – 600 тысяч.