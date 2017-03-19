Чемпион WBC/WBA/IBF в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал свою победу единогласным решением судей над Дэниэлом Джейкобсом.

«Дэнни – отличный боксер, – заявил Головкин. – Респект ему, я его уважаю.

Да, я не смог уничтожить Джейкобса, но это бокс, а я не убийца. Мне нужен был качественный бой против хорошего соперника, это мой экзамен. Если Дэнни захочет реванша, то, конечно, я дам ему шанс».

Многие специалисты назвали поединок против Джейкобса самым сложным в карьере Головкина.