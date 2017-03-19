Геннадий Головкин: «Да, я не смог уничтожить Джейкобса, но я боксер, а не убийца»
Чемпион WBC/WBA/IBF в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал свою победу единогласным решением судей над Дэниэлом Джейкобсом.
«Дэнни – отличный боксер, – заявил Головкин. – Респект ему, я его уважаю.
Да, я не смог уничтожить Джейкобса, но это бокс, а я не убийца. Мне нужен был качественный бой против хорошего соперника, это мой экзамен. Если Дэнни захочет реванша, то, конечно, я дам ему шанс».
Многие специалисты назвали поединок против Джейкобса самым сложным в карьере Головкина.
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