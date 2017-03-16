Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко рассказал о вызове на бой Конора МакГрегора в костюме черепашки-ниндзя.

«Мой друг, Мигель Салазар, подарил мне костюм черепашки-ниндзя, я в нем потренировался…

Прихожу домой, смотрю интернет, а там Конор МакГрегор заявляет, мол, кто такой Мэйвезер, если я захочу, то буду драться хоть с черепашкой-ниндзя. Я такой: ок, я черепашка-ниндзя, давай драться!

Я могу протестировать МакГрегора. Я говорю даже не об официальном бое. Я говорю о тренировочном бое, о спарринге», – сказал Василий Ломаченко.