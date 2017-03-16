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    Василий Ломаченко: «Я могу протестировать МакГрегора в спарринге»

    Теги Василий Ломаченко Конор МакГрегор

    Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко рассказал о вызове на бой Конора МакГрегора в костюме черепашки-ниндзя.

    «Мой друг, Мигель Салазар, подарил мне костюм черепашки-ниндзя, я в нем потренировался

    Прихожу домой, смотрю интернет, а там Конор МакГрегор заявляет, мол, кто такой Мэйвезер, если я захочу, то буду драться хоть с черепашкой-ниндзя. Я такой: ок, я черепашка-ниндзя, давай драться!

    Я могу протестировать МакГрегора. Я говорю даже не об официальном бое.  Я говорю о тренировочном бое, о спарринге», – сказал Василий Ломаченко.

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