Президент UFC: «Бой Хабиба и Фергюсона можно было спасти, но команда Нурмагомедова решила сделать все по-своему»
Президент UFC Дэйна Уайт раскритиковал команду российского бойца Хабиба Нурмагомедова после отмены боя с Тони Фергюсоном за временный титул UFC в легком весе.
«Бой можно было спасти. Им нужно было просто сразу связаться с руководителем медицинского штаба UFC. Взять телефон и набрать номер. Они же решили сделать все по-своему и повезли Хабиба в первую попавшуюся больницу», – рассказал Уайт.
Напомним, накануне официальной процедуры взвешивания участников турнира UFC 209 Хабибу стало плохо во время сгонки веса в сауне и он был госпитализирован.
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- Восстановится и летом проведет бой с Фергюсоном за титул UFC25%
- Продолжит карьеру в UFC, но в более тяжелой весовой категории20%
- Будет уволен из UFC и продолжит карьеру в одном из российских промоушенов36%
- Завершит карьеру из-за проблем со здоровьем19%
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