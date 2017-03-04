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    Президент UFC: «Бой Хабиба и Фергюсона можно было спасти, но команда Нурмагомедова решила сделать все по-своему»

    Теги UFC Дэйна Уайт Хабиб Нурмагомедов

    Президент UFC Дэйна Уайт раскритиковал команду российского бойца Хабиба Нурмагомедова после отмены боя с Тони Фергюсоном за временный титул UFC в легком весе.

    «Бой можно было спасти. Им нужно было просто сразу связаться с руководителем медицинского штаба UFC. Взять телефон и набрать номер. Они же решили сделать все по-своему и повезли Хабиба в первую попавшуюся больницу», – рассказал Уайт.

    Напомним, накануне официальной процедуры взвешивания участников турнира UFC 209 Хабибу стало плохо во время сгонки веса в сауне и он был госпитализирован.

    Хабиб попал в больницу. Бой с Фергюсоном отменен

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    Что будет с Хабибом дальше?

    9484 голосa 51
    • Восстановится и летом проведет бой с Фергюсоном за титул UFC
      25%
    • Продолжит карьеру в UFC, но в более тяжелой весовой категории
      20%
    • Будет уволен из UFC и продолжит карьеру в одном из российских промоушенов
      36%
    • Завершит карьеру из-за проблем со здоровьем
      19%

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