Дмитрий Пирог станет депутатом Госдумы

Экс-чемпион по версии WBO в среднем весе Дмитрий Пирог станет депутатом Государственной Думы. Пирог проживает в Геленджике и является членом партии «Единая Россия».

На заседании 1 марта Центральная избирательная комиссия передала Пирогу вакантный мандат депутата Александра Меткина, попросившего досрочно освободить его от занимаемой должности.

На профессиональном ринге Пирог одержал 20 побед (15 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

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