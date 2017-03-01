Дмитрий Пирог станет депутатом Госдумы
Экс-чемпион по версии WBO в среднем весе Дмитрий Пирог станет депутатом Государственной Думы. Пирог проживает в Геленджике и является членом партии «Единая Россия».
На заседании 1 марта Центральная избирательная комиссия передала Пирогу вакантный мандат депутата Александра Меткина, попросившего досрочно освободить его от занимаемой должности.
На профессиональном ринге Пирог одержал 20 побед (15 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.
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