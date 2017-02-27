Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его сын уже знает, когда завершит спортивную карьеру.

— Никому об этом раньше никогда не говорил, но вскоре Хабибу действительно нужно будет завершать, — сказал Абдулманап. — Не хочу расстраивать болельщиков, но каждому человеку отпущен свой ресурс, и он небеспредельный. Для боёв Хабибу осталось полтора-два года.

Сейчас 4 марта надо победить — причём победить убедительно, чтобы не дать судьям ни намёка на шанс что-то придумать — Тони Фергюсона. После этого — драться за чемпионский пояс, в идеале с Конором Макгрегором. Ну а в 2018 году защитить титул два, максимум три раза. Хабибу сейчас 28 лет, в 30 он должен закончить. Мне нужно, чтобы сын приносил пользу нашей стране и другим бойцам, чтобы помогал единоборствам в России развиваться.