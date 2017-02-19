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    Мэтт Митрион: «Готов лично пообщаться с придурками, которые считают, что я струсил»

    Теги Федор Емельяненко Мэтт Митрион Bellator

    Американский боец Мэтт Митрион, который отказался от боя с Федором Емельяненко из-за проблем со здоровьем, прокомментировал ситуацию.

    Напомним, в день боя с Федором Митрион был госпитализирован из-за камней в почках.

    «Благодарю людей, которые поняли, как мне хреново, и поддержали. А с придурками, которые считают, что я струсил и поэтому отказался от боя, готов пообщаться лично, пока пытаюсь выссать эти чертовы камни», – написал Митрион в твиттере.

    Федор так и не подрался. Что дальше?

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