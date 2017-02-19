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    Федор Емельяненко: «Бой с Митрионом перенесут на несколько месяцев. Желаю скорейшего выздоровления Мэтту»

    Теги Федор Емельяненко Мэтт Митрион Bellator

    Российский боец Федор Емельяненко прокомментировал отмену боя с американцем Мэттом Митрионом, который должен был состояться сегодня на турнире Bellator 172 в США.

    «Несколько минут назад Беллатор официально отменил бой, так как мой соперник попал в больницу. Была проделана большая работа, я серьезно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится. Желаю скорейшего выздоровления Мэтту. Наш бой перенесут на несколько месяцев, чтобы Митрион смог восстановиться. Большое спасибо всем, кто помогал мне в подготовке к этому поединку, кто молился, переживал и болел», – написал Федор в инстаграме.

     

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