Российский боец Федор Емельяненко прокомментировал отмену боя с американцем Мэттом Митрионом, который должен был состояться сегодня на турнире Bellator 172 в США.

«Несколько минут назад Беллатор официально отменил бой, так как мой соперник попал в больницу. Была проделана большая работа, я серьезно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится. Желаю скорейшего выздоровления Мэтту. Наш бой перенесут на несколько месяцев, чтобы Митрион смог восстановиться. Большое спасибо всем, кто помогал мне в подготовке к этому поединку, кто молился, переживал и болел», – написал Федор в инстаграме.