Следующим соперником Федора Емельяненко может стать Мохаммед Лаваль

Следующим противником Федора Емельяненко в Bellator может стать Мохаммед Лаваль.

Напомним, бой Федора с Мэттом Митрионом, который должен был пройти сегодня на турнире Bellator 172, был отменен из-за болезни американского бойца.

«Федор получит бой и соперника в ближайшие месяцы. Восстановление Мэтта может занять долгое время, поэтому не уверен, что это будет именно он. Какой бой я хотел бы увидеть? Федор против Мо Лаваля, это был бы отличный поединок», – сказал президент Bellator Скотт Кокер.

Мохаммед «Кинг Мо» Лаваль был одним из бойцов, которым предложили выйти на замену Мэтту Митриону.

«Федор – величайший боец, я хотел бы провести с ним бой. Это было возможно сегодня, но этого не произошло. Могу сказать, что это возможно в будущем, и шансы у меня будут», – сказал Мохаммед Лаваль.

Американец Лаваль – экс-чемпион Strikeforce в полутяжелом весе, ему 36 лет. В ММА Кинг Мо одержал 20 побед и потерпел 6 поражений. Свой последний поединок он проиграл нокаутом Мирко Филиповичу 29 декабря в Японии. Ранее планировалось, что 31 марта Мохаммед проведет реванш против Квинтона Джексона, который побеждал его в 2014 году.