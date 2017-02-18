Прошло взвешивание перед боем между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом

В Сан-Хосе (США) прошло взвешивание участников турнира Bellator 172, главным событием которого станет бой в тяжелом весе между россиянином Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом.

Вес Емельяненко – 107 кг/236 фунтов, Митриона – 116.4 кг/257.5 фунтов.

Напомним, телеканал «Матч ТВ» покажет бой в прямом эфире. Начало трансляции – 19 февраля, в воскресенье, в 6.30 утра по московскому времени.

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