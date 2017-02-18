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    Прошло взвешивание перед боем между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом

    Теги взвешивания Федор Емельяненко Мэтт Митрион Bellator

    В Сан-Хосе (США) прошло взвешивание участников турнира Bellator 172, главным событием которого станет бой в тяжелом весе между россиянином Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом.

    Вес Емельяненко – 107 кг/236 фунтов, Митриона – 116.4 кг/257.5 фунтов.

    Напомним, телеканал «Матч ТВ» покажет бой в прямом эфире. Начало трансляции – 19 февраля, в воскресенье, в 6.30 утра по московскому времени.

    «Знаешь, я слышу голоса у себя в голове». С кем будет драться Федор Емельяненко

    Опрос

    Федор победит Митриона?

    2870 голосов 3
    • Конечно
      67%
    • Нет
      33%

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