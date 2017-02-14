Федор Емельяненко рассказал о том, в какой организации он хочет завершить карьеру и о выборе между UFC и Bellator.

«Думаю, что в Bellator я завершу свою карьеру, – сказал Емельяненко. – Со Скоттом Кокером у нас отличные отношения. От Bellator поступило очень хорошее предложение. В дополнение к этому, Bellator пригласила всю мою команду. Так что все ребята тоже будут выступать в организации.

Подписал контракт на два боя с возможностью проведения третьего по обоюдному согласию. Мне говорили, что Bellator хочет обновить тяжелый дивизион, и в зависимости от моих результатов возможен титульный бой.

Много раз мы были очень близки к подписанию контракта c UFC, но потом все могло развернуться и пойти по новому кругу. Были моменты, которые не устраивали UFC, что-то не устраивало меня. Поэтому мы так и не пришли к соглашению. Одной из главных причин была возможность выступать моей команде. Другой причиной было то, что мы не нашли соглашения с UFC по поводу финансовых условий и других небольших деталей».