Разговоры о гипотетическом бое МакГрегор – Мэйвезер продолжаются. Работники UFC не согласились с мнением Флойда Мэйвезера, назвавшего смешным предложение Даны Уайта провести бой с Конором МакГрегором за 25 миллионов долларов.

«Я заметил, что все обратили внимание на сумму, озвученную Даной Уайтом – 25 миллионов долларов, – рассказал комментатор UFC Джон Эник. – Но стоит обратить внимание и на другую его фразу: что бой с Конором – самый большой поединок для Флойда прямо сейчас. Это единственный бой для Флойда который позволит продать 2, а то и 3 миллиона платных трансляций. Конечно, для Конора гонорар за этот бой станет самым большим в карьере. Но ведь он может провести бои против Нэйта Диаса и других ребят, заработав 25-30, а то и 40 миллионов долларов. Флойду Конор и UFC нужны гораздо больше, чем наоборот.

Я не думаю, что этот бой в итоге состоится. Но теперь я уверен в этом гораздо меньше, чем раньше».

«25 миллионов – это гарантированный гонорар, – говорит постоянный ринг-анонсер UFC Брюс Баффер. – Одни только продажи платных трансляций удвоят, а то и утроят этих цифры. На такие суммы заработков никто не сможет пожаловаться».





