Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, хотел бы он провести бой против экс-чемпиона по боксу Флойда Мэйвезера.

«Бой с Флойдом по правилам бокса? Послушайте, я реально смотрю на вещи, а не занимаюсь болтовней, как МакГрегор. Я боец ММА, а не боксер. Если Флойд захочет, то мы можем подраться только в клетке или на улице. Пусть МакГрегор и Флойд дерутся и продают платные трансляции, мне все равно. Я думаю только о титульном бое.

Флойд – один из величайших боксеров мира. Но в мире ММА я сам как Мэйвезер. Мой послужной список 24-0, он может стать 26-0, с 10 победами в UFC, и титулом чемпиона в легком весе. После того как я побью Фергюсона, я сделаю то же самое с Конором, и люди начнут его забывать. А пока пусть болтает. Я хочу стать величайшим легковесом в ММА и не думаю о боксе, футболе и других видах спорта», – сказал Нурмагомедов.