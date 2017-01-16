Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер продолжает обсуждать возможность боксерского поединка против Конора МакГрегора

«Я прежде всего бизнесмен. И говорю о чем-то для того, чтобы потом это сделать. Речь ведь об индустрии развлечений. Это тот бой, который люди хотят видеть. Если он состоится, то мы можем получить сумасшедшие прибыли», – рассказал Флойд.

Ранее Мэйвезер предложил МакГрегору за бой с ним 15 миллионов долларов. Президент UFC Дана Уайт официально заявил, что готов заплатить по 25 миллионов каждому из бойцов, плюс процент с продаж платных трансляций. Флойд назвал это предложение смешным и заявил, что готов вернуться только ради гонорара в размере 100 миллионов долларов. Так же Мэйвезер сообщил, что не ему не интересны бои против других противников.

«Лучше всего будет посмотреть, сколько до этого заработал Флойд Мэйвезер и сколько – Конор МакГрегор. – рассказал экс-чемпион, говоря о себе в третьем лице. – А потом уже организовать этот бой. В возвращении в бокс ради боя с МакГрегором я вижу смысл, во всех остальных вариантах – нет».