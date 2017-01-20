Телеканал «Матч ТВ», который в течение последнего года владел эксклюзивными правами на показ турниров UFC в России, выпустил заявление, касательно дальнейших трансляций.

«В целях своевременного информирования телезрителей и в связи со множеством запросов СМИ касательно показа событий UFC готовы сообщить следующее:

Первичный обладатель медиа-прав UFC принял решение о передаче лицензии на трансляции 2017 года на территории РФ локальному российскому агенту-посреднику. К сожалению, стоимость этих прав для тех, кто хотел бы полномасштабно показать данные трансляции российским телезрителям, увеличена кратно по сравнению с предшествующим аналогичным периодом. «Матч ТВ» понимает интерес аудитории к событиям UFC и делает все возможное в рамках переговорного процесса, чтобы российские телезрители смогли увидеть в эфире данные состязания.

В случае достижения устраивающих все стороны финансовых и коммерческих условий, «Матч ТВ» незамедлительно сообщит болельщикам и телезрителям график трансляций», – говорится в заявлении телеканала.