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    «Матч ТВ»: «Стоимость прав на трансляцию UFC увеличена кратно, мы делаем все возможное»

    Теги телевидение UFC Матч ТВ

    Телеканал «Матч ТВ», который в течение последнего года владел эксклюзивными правами на показ турниров UFC в России, выпустил заявление,  касательно дальнейших трансляций.

    «В целях своевременного информирования телезрителей и в связи со множеством запросов СМИ касательно показа событий UFC готовы сообщить следующее:

    Первичный обладатель медиа-прав UFC принял решение о передаче лицензии на трансляции 2017 года на территории РФ локальному российскому агенту-посреднику. К сожалению, стоимость этих прав для тех, кто хотел бы полномасштабно показать данные трансляции российским телезрителям, увеличена кратно по сравнению с предшествующим аналогичным периодом. «Матч ТВ» понимает интерес аудитории к событиям UFC и делает все возможное в рамках переговорного процесса, чтобы российские телезрители смогли увидеть в эфире данные состязания.

    В случае достижения устраивающих все стороны финансовых и коммерческих условий, «Матч ТВ» незамедлительно сообщит болельщикам и телезрителям график трансляций», – говорится в заявлении телеканала.

     

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