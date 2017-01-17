Хабиб Нурмагомедов, прошедший сегодня случайное допинг-тестирование от Антидопингового агентства США (USADA), опубликовал в инстаграме фото предметов, необходимых для забора крови.

Наклейка на одном из контейнеров гласит: «Не будь цыпленком, сдай кровь».

«Почему мне нравится USADA? – написал Нурмагомедов под фото. – Да потому что они изменили всю игру, с их приходом изменилось столько чемпионов и бойцов, которые стабильно показывали результат.

Обратите внимание: сейчас постоянно меняются чемпионы, но раньше такого не было ведь, и как вы думаете – почему? Да потому что все на равных условиях».

В настоящий момент Хабиб Нурмагомедов готовится к поединку против американца Тони Фергюсона, назначенному на 4 марта. На кону боя будет стоять титул временного чемпиона UFC в легком весе.