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    Хабиб Нурмагомедов: «Почему мне нравится USADA? Они изменили игру, все в равных условиях»

    Теги допинг UFC USADA Хабиб Нурмагомедов

    Хабиб Нурмагомедов, прошедший сегодня случайное допинг-тестирование от Антидопингового агентства США (USADA), опубликовал в инстаграме фото предметов, необходимых для забора крови.

    Наклейка на одном из контейнеров гласит: «Не будь цыпленком, сдай кровь».

    «Почему мне нравится USADA? – написал Нурмагомедов под фото. – Да потому что они изменили всю игру, с их приходом изменилось столько чемпионов и бойцов, которые стабильно показывали результат.

    Обратите внимание: сейчас постоянно меняются чемпионы, но раньше такого не было ведь, и как вы думаете – почему? Да потому что все на равных условиях».

    В настоящий момент Хабиб Нурмагомедов готовится к поединку против американца Тони Фергюсона, назначенному на 4 марта. На кону боя будет стоять титул временного чемпиона UFC в легком весе.

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