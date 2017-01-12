Боец ММА Расул Мирзаев, на которого в конце декабря было совершено вооруженное нападение, рассказал о происшествии.

В ночь с 30 на 31 декабря Мирзаева избили битой, неизвестные также стреляли в него из травматического пистолета. Сейчас боец находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

По одной из версий, происшествие связано с тем, что Мирзаев во время перепалки в ночном клубе заступился за Артема Лобова, друга и спарринг-партнера чемпиона UFC Конора МакГрегора.

«В меня выстрелили 14 раз, но попали только 4. Как так случилось – не понимаю. Чудо, другого объяснения нет.

Слава богу, я живой, все нормально. Сейчас жду своего шанса поскорее вылечиться и приступить к тренировкам.

Как только выйду из больницы, сразу начну интенсивно заниматься. Для меня реванш с грузином Леваном Макашвили очень много значит (поединок был назначен на 25 марта, но сейчас перенесен на неопределенный срок – прим.).

Думаю, где-то месяц понадобится полностью подлечиться. После чего уже можно будет начать бегать и приступать к тренировкам», – рассказал Мирзаев.

Какое отношение Хабиб имеет к делу об избиении Мирзаева?